AS Roma: een mix van Spanjaarden, Italiaanse internationals en afgegleden vedetten

Voor de 38-jarige Maarten Stekelenburg was het de week van het weerzien. Gisteravond voegde hij zich in het Stadion Wankdorf, waar hij op het EK in 2008 tegen Roemenië (3-0) keepte, met Ajax bij de laatste acht van de Europa League. Vandaag hoorde de doelman eerst dat hij na vier jaar terugkeert bij Oranje. Eenmaal geland op Schiphol en in de bus naar de Toekomst, zag de sluitpost dat hij zich na de WK-kwalificatieduels meteen kan opmaken voor de volgende reünie. Op 8 (in Amsterdam) en 15 april (in Rome) is AS Roma de tegenstander.



Ter herinnering: voor zijn langverwachte buitenlandse avontuur streek Stekelenburg in 2011 neer in Rome, waar hij uiteindelijk 55 duels keepte in twee seizoenen. ,,Er zijn mensen die zeggen dat ik achteraf nooit had moeten gaan. Zo denk ik niet”, zei hij in augustus, na zijn terugkeer bij Ajax. ,,De manier van voetballen van Luis Enrique sprak me aan. In het eerste jaar speelde ik bijna alles. Dat hij opstapte, voorzie je niet. Je hebt niet altijd alles zelf in de hand. Ik ben de eerste die toegeeft dat ik niet overal heb gepresteerd zoals ik verwachtte. Onder de nieuwe trainer kende ik ook niet mijn beste periode.”