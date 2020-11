Arsenal al door na zege bij Molde

Basaksehir stunt tegen United van Fo­su-Men­sah en Van de Beek, Zenit en Lazio spelen gelijk

5 november Manchester United heeft na twee overwinning de eerste nederlaag geleden in de groepsfase van de Champions League. Başakşehir was in Turkije te sterk voor de Engelsen (2-1) en behaalde daarmee de eerste punten. Voorlopig leidt United nog wel in de poule.