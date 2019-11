Arne Slot verwacht sterker Astana, maar hetzelfde spelbeeld

In de Kazakse hoofdstad, die sinds maart dit jaar Noersultan (vernoemd naar de vorige president van het land) heet, is het momenteel koud. Ook ligt er sneeuw. Maar de Astana Arena zal morgen verwarmd worden tot een graad of vijftien. Het dak zal dicht zijn. ,,Ik ben gewend aan de kou, dus voor mij is het normaal. Maar ik denk dat de trainers het wel lekker zullen vinden”, aldus Midtsjø.



AZ probeert zo goed mogelijk om te gaan met het tijdsverschil van vijf uur. De selectie houdt daarom zo veel mogelijk de biologische klok aan. AZ vertrok gisteren al en de spelers zijn vannacht verplicht lang opgebleven.



Bij winst kan AZ een forse stap zetten op weg naar overwintering, maar ook dan is de club afhankelijk van de resultaten van de andere clubs in de poule. Manchester United en Partizan Belgrado spelen morgen in Manchester tegen elkaar. AZ ontmoet in de laatste twee wedstrijden nog Partizan (thuis) en Manchester United op Old Trafford. Het zou voor de eerste keer sinds het seizoen 2016/2017 zijn dat AZ weet te overwinteren in een Europees toernooi.