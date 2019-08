Antwerp zendt duel AZ uit in stadion

Hector Hevel Moeten Ajax en PSV vrezen op Cyprus? ‘Het zal zweten worden’

18:22 Voetballen op Cyprus is lang niet meer zoals het was, een plek voor profs om aan het einde van de loopbaan af te bouwen. Hector Hevel bewijst het tegendeel. De middenvelder is pas 23 en voetbalt al jaren op het eiland. In aanloop naar de Europese voorrondeduels vertelt hij wat Ajax en PSV kunnen verwachten van APOEL Nicosia en Apollon Limasol. ,,Er is steeds meer kwaliteit.”