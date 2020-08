Angeliño: ‘een mannetje’ dat niet met zich laat sollen

Er zijn voetballers die moeilijk slapen, voorafgaand aan een Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid. Angeliño, oud-speler van onder meer NAC en PSV, heeft daar geen last van. In aanloop naar vanavond, wanneer hij namens RB Leipzig de Spaanse grootmacht treft, kent hij geen zenuwen. ,,Hij barst van het zelfvertrouwen.”

Mounir El Allouchi ziet zich nóg in de middencirkel staan met Angeliño (23), voorafgaand aan een training met NAC in het seizoen 2017-2018. Dan pochte de toen net van Manchester City overgekomen verdediger dat hij de bal vanaf die plek wel eventjes tegen de lat zou schieten. Prompt gebeurde dat dan ook. ,,En niet één keer, hè”, zegt El Allouchi. ,,Hij herhaalde dat gerust dagelijks.”

Het zijn woorden die Menno Koch, ploeggenoot uit die tijd, alleen maar kan beamen. ,,Een balletje rechtstreeks uit de lucht stil leggen, dat kunnen natuurlijk meer voetballers. Maar Angeliño deed het haast achteloos”, vertelt Koch. ,,Keek-ie je aan van: ‘Wat is hier moeilijk aan?’ Echt, technisch gezien is hij de beste speler met wie ik ooit heb samengespeeld.”

Volledig scherm © BSR Agency

Geen twijfel dat El Allouchi en Koch vanavond voor de televisie zitten voor de wedstrijd van Leipzig tegen Atlético Madrid, in de kwarfinale van de Champions League. Al was het maar om te zien dat hun voormalig ploeggenoot zich staande houdt in een clash op Europees topniveau. Iets dat Angeliño bij PSV al geregeld deed, toen hij met de Eindhovense club op hetzelfde podium actief was. Het was voor City reden om de verdediger ruim een jaar geleden terug te kopen. Om hem vervolgens weer uit te lenen aan RB Leipzig.

,,Angeliño is echt een mannetje, dat gaan we vanavond ook zeker weer zien”, vermoedt El Allouchi, die in Breda een tandem op links vormde met de veelvuldig opkomende Spanjaard. ,,Hij zal echt geen vrees hebben van Atlético Madrid, hoe ervaren en geslepen die ploeg ook is. Angeliño barst van het zelfvertrouwen. En dat is terecht. Hij is nog jong en wordt alleen maar beter.”

Volledig scherm © AP

Een ‘mannetje’ dus. Dat karakter uitte zich volgens El Allouchi ook geregeld in de kleedkamer van NAC. ,,Angeliño hield van een grapje en een geintje. Je moest alleen niet te ver gaan bij hem. Dan betrok zijn gezicht en was het van: ‘Don’t do this, mate!’ Nee, je moest bepaald niet met hem sollen.”

Angeliño is nog altijd eigendom van Manchester City. In principe keert hij na het Champions League-avontuur met RB Leipzig dus weer terug naar Engeland. Koch, tegenwoordig uitkomend voor het Belgische KAS Eupen, zou er niet van staan te kijken als de in het Spaanse Coristanco geboren verdediger ook in het Etihad Stadium uiteindelijk vaste basisspeler wordt. ,,Hij is zo’n geweldige voetballer, die gaan we echt nog in hele grote wedstrijden zien de komende jaren. Ik ga vanavond echt zitten voor Angeliño.”