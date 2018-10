,,Voordat zij die 1-0 maakten was het rood. Anders kan iedere keeper zomaar buiten de zestien hands maken. Dan was het 2-0 geweest. Steven is rechtsbenig. Hij draaide de bal om de keeper heen, waardoor hij een in veel betere positie stond. Er stond ook geen tegenstander in de lijn van de bal naar het doel. Helaas is die spelregel niet duidelijk genoeg.'', aldus de PSV-coach tegenover Veronica.



Ook Pablo Rosario, die voor de 1-0 zorgde, denkt dat de keuze van arbiter Mazic om niet rood maar geel te trekken voor de uitgekomen Handanovic cruciaal was. ,,Zij hadden met tien man moeten staan. Denk dat het gewoon rood was, want Bergwijn kon hem zo intikken. We hadden kansen gehad om de voorsprong uit te breiden. Daarna zie je dat zij meer ervaring hebben dan wij.''

Van Bommel maakte na de thuisnederlaag zijn ploeg een compliment. ,,Dat is misschien gek als je verloren hebt, maar toch vind ik dat de spelers dat hebben verdiend. We hebben gespeeld zoals we konden en zoals we wilden. We hebben ook voldoende kansen afgedwongen, maar het was net niet goed genoeg voor een punt of om te winnen. Maar we verdienden meer dan deze nederlaag.''

Volgens Van Bommel had PSV de wedstrijd op 'details' verloren. Hij wilde zijn stuntelende doelman Jeroen Zoet zeker niet de schuld geven. ,,Dat vind ik te makkelijk. Hij heeft ons meerdere keren in de wedstrijd gehouden en in eerdere wedstrijden dit seizoen was hij ook al belangrijk. Vandaag zag hij er twee keer ongelukkig uit, maar aan die momenten gingen al andere details vooraf.''

