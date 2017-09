Amrabat: Niet vergeten dat we tegen wereldtop hebben gespeeld

Sofyan Amrabat maakte de laatste weken vooral minuten in het tweede elftal van Feyenoord, maar woensdag stond hij ineens oog in oog met de sterren van Manchester City.

,,Dat was even andere koek'', zei Amrabat, met gevoel voor understatement. ,,Zonde dat we thuis met 4-0 verliezen. Maar we moeten niet vergeten dat we tegen de absolute top van de wereld hebben gespeeld. City is voor mij één van de kandidaten om de Champions League te winnen.''

Na een paar korte invalbeurten stond Amrabat voor het eerst aan de aftrap in de hoofdmacht van Feyenoord. De Marokkaanse zomeraankoop had de opdracht gekregen om als rechtsback in een nieuw 5-2-3-systeem de steeds maar opkomende linksachter Benjamin Mendy uit te schakelen.

,,Ik heb de eerste helft vooral zakelijk gespeeld. Na rust was ik op het middenveld wat meer in mijn element. Ik kreeg vaker de bal, kon mijn acties maken en het spel verdelen. Het ging best aardig, maar ik kan nog veel beter.'' Een kwartier voor tijd ging Amrabat moegestreden naar de kant. ,,We moeten de Champions League nu even 'parkeren' en op naar zondag, tegen PSV. We zijn de competitie goed begonnen en willen die lijn doortrekken.''

Teleurgesteld