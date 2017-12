Amrabat houdt dubbel gevoel over aan Champions League

De middenvelder incasseerde met Feyenoord vijf nederlagen op rij, maar de Rotterdamse ploeg sloot de groepsfase toch nog af met een overwinning op Napoli (2-1). ,,We werden steeds beter, daar mogen we trots op zijn'', zei Amrabat. ,,Maar het is jammer dat we laatste zijn geworden. Er had meer in gezeten.''

Volgens Amrabat heeft Feyenoord wijze lessen geleerd op het hoogste Europese podium. ,,Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten. Maar ik denk dat we met de ervaring die we nu hebben, beter presteren als we nu weer aan de Champions League zouden beginnen. Foutjes maken kan op dit niveau niet, tegenstanders van dit kaliber straffen dat direct af, zo hebben we geleerd. Maar we zijn volwassener geworden, hebben stappen gemaakt. Gedurende de groepsfase hebben we een stijgende lijn vastgehouden. We hebben nu achter elkaar gewonnen van FC Groningen, Vitesse en Napoli. Hopelijk gaan we zo door en kunnen we een goede serie neerzetten.''