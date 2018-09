Altijd wat te halen voor PSV in Camp Nou

Kuipers fluit duel tussen Real Madrid en AS Roma

10:20 Björn Kuipers heeft woensdag in stadion Santiago Bernabéu de leiding over de wedstrijd in de Champions League tussen Real Madrid en AS Roma. De Europese voetbalbond UEFA wees de 45-jarige arbiter uit Oldenzaal aan voor het eerste groepsduel van titelhouder Real Madrid, dat op jacht gaat naar de vierde eindzege op rij in het Europese bekertoernooi.