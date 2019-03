‘Als Ajax wil stunten, mag Ronaldo geen knikker raken’

Uit onze poll bleek dat Juventus met 4 procent de minst favoriete club was om te loten volgens de lezers. Oud-spelers van Ajax Arie Haan en Sjaak Swart delen die mening ook. ,,Juventus is de slechtste loting die je kunt hebben”, zegt Swart stellig. ,,Ik had veel liever een Engelse ploeg geloot.” David Endt, voormalig teammanager Ajax en Italië-kenner, is een andere mening toebedeeld. ,,Van alle mogelijke opponenten was Juventus de favoriet in mijn lijst. Ajax – Juventus is toch een prachtig affiche? Vooral vanuit historisch oogpunt is dit een prachtige wedstrijd.”



Daarmee doelt Endt mede op de affiches in 1973, 1974 en 1996. Allen jaartallen waarin Ajax de Oude Dame in Europees verband trof. Slechts in een van deze drie jaartallen stapte Ajax als winnaar van het veld, in 1973, toen won het de Europa Cup-finale van de zwart-witte formatie. In totaal troffen de clubs elkaar twaalf keer, waarvan de Amsterdammers slechts twee keer wonnen tegenover zes verliespartijen en vier gelijke spelen. Naast de resultaten in het verleden lijkt ook dit keer Juventus de favorietenrol te gaan vertolken.