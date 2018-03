Alles wat u moet weten over de 100 van Messi

Door Arjan Schouten



Met de twee treffers tegen Chelsea bereikte ook Lionel Messi de magische grens van 100 Champions League-goals. Cristiano Ronaldo (117) was al een tijdje door dat plafond heen. Maar wie voegt zich als derde speler bij de club van 100? Lastig te beantwoorden, deze vraag. Want de meest productieve spelers na Ronaldo en Messi zijn niet meer actief. Clublegende van Real Madrid Raúl maakte 71 doelpunten in de Champions League, maar geniet na avontuurtjes bij Al Sadd in Qatar en de New York Cosmos al sinds 2015 van zijn voetbalpensioen. Ruud van Nistelrooy maakte er 56 op het kampioenenbal namens PSV, Manchester United en Real Madrid, maar is na een laatste seizoen bij Malaga ook al zes jaar niet meer op de velden te bewonderen. Nog wel actief in de Champions League is Karim Benzema, die 53 doelpunten maakte in het belangrijkste Europese bekertoernooi. Maar of de Franse aanvaller van Real Madrid, die eind dit jaar 31 jaar wordt, er nog 47 maakt in die paar jaar die hij nog speelt? Lastig.