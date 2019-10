Alles wat je moet weten over Valencia

Ajax neemt het vanavond in de Champions League op tegen Valencia, dat net als de Amsterdammers het eerste groepsduel won. Een korte introductie van de club die begin deze eeuw twee keer de finale haalde, maar nu al blij is met plaatsing voor het toernooi.

Historie

Het is voor Valencia de twaalfde deelname aan de Champions League. In het seizoen 2002-2003 kwam het daarin Ajax al eens tegen, toen werd het twee keer 1-1. Vooral de editie in het imposante Mestalla – het decor van woensdagavond – was memorabel. Ajax hield ondanks een enorm aantal kansen voor de Spanjaarden stand. Vorig jaar kwam Valencia niet verder dan de groepsfase, maar na jaren van sportieve malaise was het bereiken van het miljoenenbal al een opsteker. In 2000 en 2001 was Valencia nog verliezend finalist.

Volledig scherm Joey Didulica tien jaar geleden tijdens Valencia - Ajax (1-1) tegenover Ruben Baraja. © ANP

De aankopen

Jasper Cillessen was deze zomer de grootste aankoop van Valencia, dat hem voor meer dan dertig miljoen euro van Barcelona overnam. Daar was de keeper van het Nederlands elftal vooral invaller, omdat Marc-André ter Stegen daar de voorkeur kreeg. Als Cillessen meedeed, was hij een betrouwbare kracht. Naast de oud-Ajacied werd ook meer dan tien miljoen euro voor spits Máxi Gomez (Celta de Vigo) en rechtsback Thierry Correia (Sporting Lissabon) neergelegd.

Volledig scherm Jasper Cillessen. © BSR Agency

Dit seizoen

Valencia heeft vorig jaar de beker gewonnen en werd twee keer vierde onder trainer Marcelino. Het geluk lachte Valencia toe, zou je denken. Toch niet. Een al langer sluimerend conflict tussen eigenaar Peter Lim en de trainer liep uit op een ordinaire strijd om de macht. Met naast Lim de invloedrijke zaakwaarnemer Jorge Mendes, zocht Marcelino samen met directeuren Mateu Alemany en Pablo Longoria de confrontatie. Zij waren er klaar mee dat de zakenman uit Singapore zich met technisch beleid bleef bemoeien. Marcelino, Alemany en Longoria konden uiteindelijk inpakken.

Albert Celades werd als nieuwe trainer aangesteld, maar daarover later meer. Want de onrust sloeg over naar het veld. Waar Valencia in La Liga al punten liet liggen tegen Real Sociedad en Celta, leek de uitwedstrijd tegen Barcelona (5-2) op werkweigering van de spelers na het vertrek van Marcelino. Inmiddels krabbelt Valencia weer wat op. Met spelmaker Dani Parejo en aanvaller Rodrigo als belangrijkste spelers werd in La Liga alweer gewonnen, net als in de Champions League van Chelsea (0-1).

Volledig scherm Marcelino in gelukkiger tijden bij Valencia. © Action Images via Reuters

De blikvanger

Rodrigo maakte half september het enige doelpunt in het uitduel van Valencia op Stamford Bridge. De Spanjaard scoorde ook al in de finale van de Copa del Rey tegen Barcelona. Het leverde voor Valencia de eerste prijs sinds de bekerwinst onder Ronald Koeman in 2008. De beweeglijke Rodrigo is in het verdedigende spel een belangrijke kracht. Ook al scoorde hij vorig seizoen lange tijd niet, Marcelino hield vertrouwen in zijn aanvaller en dat pakte goed uit. Net als tegen Chelsea en Barcelona, schoot hij zijn club afgelopen seizoen met een belangrijk doelpunt ook naar de Champions League. Mede dankzij zijn treffer stelde Valencia eind mei de vierde plek in Spanje veilig tegen Valladolid.

Volledig scherm Rodrigo. © Getty Images

De trainer

De principes die Marcelino had, worden nu uitgedragen door opvolger Albert Celades. Vaak kiest hij voor 4-4-2, met meestal dezelfde namen. Eerder was Celades assistent van Julen Lopetegui bij Real Madrid, de club waar de voormalige middenvelder zelf ook speelde. Celades was in Spanje ook nog trainer van verschillende nationale ploegen. Bij Valencia heeft hij nog een wereld voor zich te winnen, want de door Mendes vertegenwoordigde coach is bij spelers en publiek nog niet zo populair als Marcelino.