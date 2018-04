Alba: We kunnen dit seizoen opnieuw drie prijzen pakken

BarcelonaBarcelona staat er momenteel beter voor dan in 2015, toen de club voor de tweede en vooralsnog laatste keer de zogenoemde treble won. Dat zei verdediger Jordi Alba aan de vooravond van de ontmoeting met AS Roma in de kwartfinale van de Champions League.

In 2015 won Barcelona de Champions League, de nationale titel en de Spaanse beker. ,,Ik heb het gevoel dat we dit seizoen opnieuw deze drie prijzen kunnen pakken'', aldus Alba. ,,Niet alleen liggen we in de betreffende evenementen op schema, we spelen ook heel constant en op een zeer hoog niveau. Alles is daarom mogelijk.''

Toch is het binnen de selectie geen dagelijks onderwerp van gesprek. Alba: ,,We praten er eigenlijk niet over. In ons achterhoofd weten we natuurlijk wel dat de fans er van dromen dat we opnieuw alles winnen. Dat neemt niet weg dat de weg nog lang is.''

Roma

Alba verwacht veel tegenstander van AS Roma. ,,Die club is in de Champions League niet voor niets eerste geworden in de groepsfase met tegenstanders als Atlético Madrid en Chelsea. De Italianen zullen het ons heel lastig gaan maken. Het is goed dat we dat we eerst thuis spelen. Als we in ons normale doen zijn moeten we afstand kunnen nemen.''