Akinfeev houdt na 11 jaar en 43 duels weer eens de nul

Strootman op de bank bij Roma, Robben wel in de basis

20:07 Middenvelder Kevin Strootman van AS Roma moet in de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid voor de Champions League op de bank beginnen. Ook aanvaller Stephan El Shaarawy heeft in Spanje een reserverol. De Romeinse ploeg van trainer Eusebio Di Francesco heeft in de voorlaatste groepswedstrijd aan een gelijkspel genoeg om zich voor de achtste finales te kwalificeren. Team-Kuipers heeft in Wanda Metropolitano de arbitrage in handen.