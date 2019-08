Ajax zonder Promes en Dolberg naar Nicosia

De 21-jarige Dolberg ziet weinig toekomst meer voor zichzelf bij Ajax. Onder leiding van trainer Peter Bosz speelde hij zich in het seizoen 2016-2017 in de kijker van veel Europese topclubs. De Deen scoorde onder meer tweemaal in de duels met Olympique Lyon in de halve finale van de Europa League. Dolberg kwam de laatste seizoenen onder trainers Marcel Keizer en Erik ten Hag echter zelden meer in de buurt van het niveau dat hem een gewilde aanvaller maakte.



Ten Hag gaf Dolberg nog een basisplaats voor het duel met PSV om de Johan Cruijff Schaal. Na een minder optreden tegen Vitesse mocht de spits ook nog beginnen aan het uitduel met PAOK. Dolberg viel al snel geblesseerd uit in Thessaloniki. Hij was weer beschikbaar voor het thuisduel met de Grieken maar Ten Hag nam hem niet op in zijn selectie. Dolberg was voorbijgestreefd door Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar.



Dolberg moet dit seizoen veel gaan spelen, zei Ten Hag. Bij Ajax of ergens anders. Alfred Schreuder, de nieuwe trainer van TSG Hoffenheim, wilde de Deen op huurbasis naar de Bundesliga halen. Een tijdelijke deal leek in de maak, maar Dolberg heeft zich bedacht en vertrekt liever definitief. Ten Hag vindt dat jammer, zo liet hij de afgelopen dagen doorschemeren. ,,Dolberg hoeft niet weg. Hij heeft exceptionele kwaliteiten. Maar hij moet er wel voor willen vechten.”