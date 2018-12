‘Ajax zal het ons heel moeilijk maken’

Ook Butragueño heeft gezien dat Ajax het hele seizoen al indruk maakt in de Champions League. ,,Ze spelen erg goed. Het is een mix van jongelingen en ervaringen en het leek er zelfs op dat ze eerste zouden worden in de groepsfase. Ze willen graag de bal hebben en hebben een aanvallende instelling. Een beetje net als ons eigenlijk. Het gevecht om de controle van de wedstrijd zal beslissend zijn.”



Volgens Butragueño is Ajax vooral thuis erg sterk. ,,We moeten in Amsterdam een goed resultaat halen zodat we het in eigen huis kunnen afmaken met de steun van het publiek.”