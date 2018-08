Ajax-vrouwen tegen Sparta Praag in eerste ronde Champions League

Sloetski: Scheids­rech­ter heeft ons gebroken

11:41 Leonid Sloetski vindt dat Vitesse in de Europese confrontatie met FC Basel in Zwitserland zwaar is benadeeld. Scheidsrechter Daniel Siebert heeft de Arnhemse club gisteren in de return met de rode kaart voor Jake Clarke-Salter in een kansloze positie gemanoeuvreerd.