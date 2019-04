Ajax verovert óók de hoofdstad van het voetbalkapitalisme

Klopp: Liverpool steeds dichter bij de top

18:22 Liverpool staat voor het tweede opeenvolgende seizoen in de halve finale. Klopp: ,,Dat is natuurlijk een geweldige prestatie. Toch zijn we nog niet zo ver als Barcelona. Ik hoor verhalen dat die club niet meer het niveau heeft van een paar jaar geleden. Geloof me, dat is onzin. Het is een fantastisch voetballend elftal, dat bol staat van kwaliteit en vertrouwen. Opnieuw kampioen van Spanje, waarschijnlijk bekerwinnaar. Dat zegt veel.’'