Ajax treft Sturm Graz in voorronde Champions League

Mochten de Amsterdammers van de Oostenrijkers winnen dan volgen nog een derde voorronde en een play-off voordat Ajax aan de groepsfase van de Champions League zou kunnen deelnemen. Mocht Ajax uitgeschakeld worden door Sturm Graz dan stroomt het in de derde voorronde van de Europa League in.

Sturm Graz eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Oostenrijkse competitie. Spannend is de titelstrijd nooit geweest, want kampioen RB Salzburg eindigde met een voorsprong van maar liefst dertien punten. De selectie van Sturm Graz bestaat overwegend uit Oostenrijkers waarvan er slechts een handjevol international zijn. Trainer Heiko Vogel heeft opvallend genoeg net als Ajax-trainer Erik ten Hag een verleden als coach van het tweede elftal van Bayern München. De Duitser staat pas een half jaar aan het roer bij de Oostenrijkse club. Ook op dat vlak gaat de vergelijking met Ajax-trainer Ten Hag dus op.

Sturm Graz werd in de clubhistorie drie keer kampioen van Oostenrijk. De laatste keer was in 2011. Daarna kon de ploeg geen vuist meer maken tegen de suprematie van RB Salzburg dat zes kampioen werd. Alleen Austria Wien wist die club tussendoor nog van de landstitel te houden. Strum Graz lijkt op een voorhand een mindere ploeg dan PAOK Saloniki, de andere ploeg die Ajax kon loten in de tweede voorronde van de Champions League.