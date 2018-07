Ajax treft Standard Luik bij bereiken derde voorronde Champions League

De tegenstand in de derde ronde werd, ondanks de geplaatste status, sowieso fors met Fenerbahçe, Standard Luik, Spartak Moskou en Slavia Praag als mogelijke tegenstanders. Dat werden dus de Belgen.



Ajax speelt woensdag eerst thuis tegen Sturm Graz en volgende week volgt de return. Het eerste duel in de derde voorronde is op 7 of 8 augustus, een week later is de return. Mocht Ajax ook die ronde overleven dan is op 21/22 augustus de playoffronde. De loting voor die duels is op 6 augustus. Ook landskampioen PSV stroomt dan in.