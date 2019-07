Ajax treft PAOK in derde CL-voorronde, PSV mogelijk tegen LASK

CL-lotingAjax moet het in de derde voorronde van de Champions League opnemen tegen het Griekse PAOK. Dat heeft loting in het Zwitserse Nyon bepaald. PAOK is de landskampioen en bekerwinnaar van Griekenland. De Nederlander Diego Biseswar (voormalig Feyenoorder) staat onder contract bij de Griekse topclub.

De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt eerst in Griekenland op 6 of 7 augustus. De return in de Johan Cruijff ArenA is op 13 augustus.



PSV moet eerst nog de tweede voorronde zien te overleven. Dinsdag is de eerste wedstrijd in Eindhoven tegen het Zwitserse FC Basel. Mocht de ploeg van trainer Mark van Bommel zich weten te plaatsen voor de derde ronde, dan speelt hij tegen het Oostenrijkse LASK. PSV mag dan eerst thuis spelen.

Ajax heeft goede herinneringen aan duels met PAOK. De Amsterdammers troffen de Grieken drie jaar geleden ook al eens in de derde voorronde van de Champions League. Thuis werd met 1-1 gelijkgespeeld, waarna het uitduel met 2-1 werd gewonnen. Ook in 2010 moest Ajax tegen PAOK in dezelfde kwalificatieronde. Een 1-1-resultaat in Amsterdam werd toen ook in Griekenland goedgemaakt. Destijds werd het 3-3 en mocht Ajax verder op basis van uitdoelpunten.