Ajax tegen Spurs na bizarre CL-klassieker in Manchester

SamenvattingWat een ongelooflijke strijd leverden Manchester City en Tottenham Hotspur gisteravond in het Etihad Stadium. De 4-3 winst voor Manchester City was voor Spurs nipt voldoende om de halve finale te bereiken, dankzij de 1-0 thuisoverwinning eerder in Londen.

Door Mikos Gouka



Manchester City dacht diep in blessuretijd alsnog het ticket voor de halve finale tegen Ajax in de handen te hebben. Raheem Sterling scoorde, maar de VAR constateerde dat de Argentijn Sergio Agüero een centimeter buitenspel had gestaan en liet arbiter Cüneyt Çakir de treffer annuleren.

Gaat Ajax tegen Spurs de finale halen van de Champions League?

Nee, Tottenham Hotspur verspert Ajax de weg Gaat Ajax tegen Spurs de finale halen van de Champions League? Ja, dit Ajax zit in een flow en gaat Tottenham Hotspur verslaan (84%)

Nee, Tottenham Hotspur verspert Ajax de weg (16%)

Op dat scenario had City een kwartier eerder ook vurig gehoopt. Fernando Llorente kreeg de bal achter keeper Ederson, maar de Spaanse invaller bij Spurs leek dat toch echt met zijn onderarm voor elkaar te hebben gekregen. Cakir ging naar het beeldscherm aan de rand van het veld om te kijken hoe het zat, maar de Turk kon het bewijs niet vinden. Met zijn armen uit elkaar gaf de leidsman aan dat hij het ook niet wist en dus gaf hij het voordeel maar aan de aanvallende partij.

Volledig scherm Heung-min Son maakt de 1-2 in Manchester. De Zuid-Koreaan zou later geel krijgen, waardoor hij in het eerste duel met Ajax is geschorst. © Getty Images

Die 4-3 van Spurs zette de wedstrijd op zijn kop, voor zover dat nog kon trouwens. Want wat een partij was de kwartfinale in Manchester. City opende als een komeet met de 1-0 van Raheem Sterling. Maar nog voor er tien minuten gespeeld waren had de Zuid-Koreaan Son Heung-min de schade al gerepareerd. En goed ook. Na slap verdedigen van Aymeric Laporte maakte hij 1-1 en toen Laporte knullig de bal verspeelde joeg hij ook de 1-2 achter keeper Ederson.

Volledig scherm Pep Guardiola. © REUTERS Manchester City beet op de tanden en in een mum van tijd stond de ploeg van Pep Guardiola weer op voorsprong. Bernardo Silva maakte gelijk en Sterling kreeg weer alle ruimte van zijn cipier Kieran Trippier om de 3-2 binnen te schieten.



Toen Sergio Agüero binnen een kwartier na de welverdiende pauze de 4-2 achter Hugo Lloris had gepoeierd, leek City de buit binnen te hebben. Kevin De Bruyne was de aangever. In een wedstrijd die in zo’n ongelooflijk hoog tempo werd afgewerkt dat het publiek er bijna duizelig van moet zijn geworden.

De 4-3 van Llorente gaf Spurs weer energie. Die leek op nadat Moussao Sissoko met een liesblessure was afgehaakt. Son Heung-min had toen ook al een fatale gele kaart op zak, de aanvaller zal de eerste wedstrijd tegen Ajax over twee weken vanaf de tribune moeten bekijken. Waarschijnlijk naast Harry Kane, die kampt met een forse enkelblessure.

Maar het waren problemen voor later in het Etihad Stadium. De Argentijnse manager Pocchetino schreeuwde het uit van geluk. De aanhang van Spurs vierde groot feest. Wat een slotfase, wat een spektakel. De VAR die uiteindelijk het feest van Sterling en City verstoorde omdat Agüero nipt buitenspel stond. De VAR die in de Premier League nog niet zijn intrede heeft gedaan.



Zaterdag staan beide ploegen weer tegenover elkaar, maar dan in competitieverband. Of dat in hetzelfde tempo kan, is nog maar de vraag. De strijd tussen de nummer twee en drie van Engeland leek meer op een wervelwind dan op een voetbalwedstrijd.

Volledig scherm Raheem Sterling na een van zijn twee goals. © REUTERS

Volledig scherm Danny Rose. © Getty Images Volledig scherm © Getty Images Volledig scherm Fernando Llorente. © Getty Images