Ajax tegen BSC Young Boys in achtste finales Europa League, United tegen AC Milan

Ajax werd bij de loting aan BSC Young Boys gekoppeld door Hakan Yakin, die zelf tussen 2005 en 2008 voor de club uit Bern speelde. Young Boys schakelde in de zestiende finales Bayer Leverkusen, de ploeg van Peter Bosz, uit. De heenwedstrijd werd met 4-3 gewonnen en gisteravond werd het 0-2 in Duitsland door goals van Theoson Siebatcheu en Christian Fassnacht. De heenwedstrijd op donderdag 11 maart is in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Een week later is de return op het kunstgras van Stadion Wankdorf in Bern. BSC Young Boys, opgericht in 1898, werd veertien keer kampioen van Zwitserland. Na een jarenlange hegemonie van FC Basel ging de titel de laatste drie seizoenen naar Young Boys. Met een voorsprong van 18 punten (na 21 speelrondes) op Basel gaat Young Boys nu opnieuw hard op de titel af.

In 1988 al tegen elkaar in Europa Cup II

Young Boys heeft niet veel historie tegen Nederlandse clubs in Europees verband. In de Europa Cup II in 1987/1988 won Young Boys in de tweede ronde van FC Den Haag, maar werd het vervolgens in de kwartfinale uitgeschakeld door Ajax. Het werd in Bern 0-1 door een goal van John Bosman en in het Olympisch Stadion zagen 20.000 fans op 16 maart 1988 dat Peter Larsson de winnende 1-0 maakte. Ajax verloor twee maanden later in de finale van KV Mechelen, waar Aad de Mos toen trainer was.