Ajax strijdt in Lissabon tegen Benfica om goede uitgangspositie

Samenvatting Negental Vitesse komt tekort tegen Spurs voor comeback in bizar duel

Vitesse heeft op een mooie voetbalavond indruk gemaakt in Londen. De Arnhemse club bracht het sterrenensemble van Tottenham Hotspur in de Conference League donderdagavond danig in verlegenheid. Alleen bleef de ultieme stunt uit: 3-2.

5 november