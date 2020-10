Ajax start CL direct met kraker tegen Liverpool

Milan ontsnapt bij Rio Ave op curieuze wijze aan uitschake­ling

2 oktober AC Milan is op wonderbaarlijke wijze ontsnapt aan uitschakeling in de Europa League. De Italiaanse club van de Zweedse vedette Zlatan Ibrahimovic, die nog niet speelklaar is na een besmetting met het coronavirus, wist in Portugal bij Rio Ave na een lange en curieuze reeks van strafschoppen alsnog de groepsfase te bereiken: 8-9.