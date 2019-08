Ajax op jacht naar ticket voor groepsfase Champions League

Van Bommel: Geluk dat we geen tegengoal krijgen

15 augustus PSV-trainer Mark van Bommel nam vanavond zijn spelers in bescherming na het tegenvallende optreden tegen FK Haugesund in de derde voorronde van de Europa League. PSV bleef op 0-0 steken en bereikte, dankzij de zege van vorige week in Noorwegen (0-1), ternauwernood de play-offs.