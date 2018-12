Ajax onder 19 ondanks nederlaag verder in UEFA Youth League

Ajax, Benfica en Bayern Munchen eindigden allemaal op 11 punten, maar Ajax gaat op basis van het beste onderlinge resultaat als poulewinnaar door naar de achtste finales op 12 of 13 maart. Ajax had ook veruit het beste doelsaldo. Benfica eindigt als tweede en gaat door naar de play-offs, die op 19 of 20 februari gespeeld gaan worden. De talenten van AEK Athene eindigen puntloos en met een doelsaldo van -24 onderaan in poule E.



Bayern München kwam halverwege op een 0-1 voorsprong in Amsterdam, toen spits Meritan Shabani de bal onder Ajax-doelman Issam El Maach door schoof. Halverwege de tweede helft kwam Bayern München op een 0-2 voorsprong door een kopgoal van aanvaller Joshua Zirkzee (17) uit Schiedam. In de 79ste minuut maakte Ajax-spits Brian Brobbey de 1-2 namens de thuisploeg, waarmee de hoop langzaam vervloog voor de talenten van Bayern München. Bij een nederlaag met vier doelpunten verschil zou Ajax tweede zijn geworden in de poule, waarmee de ploeg van Heitinga dan naar de play-offs zou zijn gegaan.