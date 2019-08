Ajax kan beschikken over fitte Promes in cruciaal duel met APOEL

Quincy Promes is op tijd fit voor de beslissende thuiswedstrijd van Ajax woensdag tegen APOEL Nicosia in de play-offs om een plaats in de groepsfase van de Champions League. De aanvaller is hersteld van een enkelblessure die hij anderhalve week geleden opliep tegen VVV-Venlo.

Door Nik Kok

Erik ten Hag liet tijdens de persconferentie vanmiddag in het midden of hij de geboren Amsterdammer ook aan de aftrap laat verschijnen, na de 0-0 in Cyprus. De Ajax-trainer denkt dat zijn ploeg alles in eigen hand heeft morgenavond. Hij is ook blij dat hij afgelopen week veel kon trainen om zich op die manier goed voor te bereiden op het belangrijke play-offduel tegen APOEL Nicosia van morgenavond in de Johan Cruijff Arena. Ajax was afgelopen weekeinde vrij van eredivisievoetbal.

Volledig scherm Erik ten Hag tijdens de persconferentie voor het duel met APOEL. © BSR Agency

,,De trainingen hebben me veel inzicht gegeven. Hoe de spelers met elkaar samenwerken bijvoorbeeld. Ik kon de training ook veel stilleggen”, zei Ten Hag woensdagmiddag op de persconferentie. De oefenmeester heeft vertrouwen in een goede afloop morgen. ,,Het niveau van de laatste wedstrijd was matig, daarop zijn we kritisch. Maar het eerste kwartier op Cyprus was heel aanvaardbaar.”

Door de blessure van Donny van de Beek lijkt Ten Hag te moeten puzzelen in zijn elftal maar zelf ziet hij dat anders. ,,Ik noem dat geen puzzelen. Je kijkt naar de beste formatie. Ik weet waar de kansen liggen en die kansen moet je vergroten. Je kijkt naar tactiek waar je de meeste winst kan halen.”

Een optie om op het middenveld te spelen is Hakim Ziyech, die woensdagmiddag ook aanschoof voor de persconferentie. ,,De trainer weet dat ik elke positie wel goed kan invullen‘’, aldus Ziyech. ,,Waar hij mij ook nodig heeft, sta ik er.”

Een andere optie voor Ten Hag is de Mexicaanse nieuwkomer Edson Alvarez: ,,Hij heeft de laatste fase van het afgelopen jaar voornamelijk op het middenveld gespeeld‘’, zegt de trainer. ,,Tegen VVV is hij ook ingevallen als middenvelder. Hij bevalt mij zeker. Alvarez is een rechtermiddenvelder met een groot bereik en een hoog ritme. Hij is er eventueel klaar voor, het seizoen is voor hem gewoon voor hem doorgelopen nadat hij voor Mexico op de Gold Cup speelde.”

Ook kan Ten Hag in tegenstelling tot de heenwedstrijd op Cyprus beschikken over zomeraanwinst Quincy Promes. Ten Hag voelt de druk voor morgenavond. ,,Maar toch ook omdat we die onszelf opleggen. We weten hoe mooi de Champions League is en we weten ook hoe weinig het Nederlandse clubs lukt om door te dringen tot het hoofdtoernooi via de voorronde. De 0-0 is misschien een gevaarlijke stand maar we spelen nu thuis en we geloven in elkaar.”