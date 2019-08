Ajax in de poule bij Chelsea, Valencia en Lille

Ajax gaat het in de groepsfase van de Champions League opnemen tegen Chelsea, Valencia en Lille. De landskampioen bereikte vorig seizoen de halve finales in het belangrijkste Europese bekertoernooi en greep maar net naast een plek in de eindstrijd, maar moest zich desondanks weer via de voorrondes zien te plaatsen.

De ploeg van trainer Erik ten Hag schakelde PAOK en APOEL Nicosia uit en lootte daarom in het Grimaldi Forum in Monaco weer mee voor de groepsfase.

Ajax zat in pot 2 en kreeg op papier een kansrijke poule voorgeschoteld, met Chelsea als tegenstander uit pot 1, waarin ook de kampioenen van de grote landen zaten. De club uit Londen eindigde afgelopen seizoen als derde in de Premier League, maar kreeg als winnaar van de Europa League een plek in pot 1.

De ploeg van de nieuwe manager Frank Lampard is niet zo goed aan het seizoen begonnen. Chelsea verloor de wedstrijd om de Europese Supercup tegen Liverpool en zette in de Engelse competitie pas één van de drie competitiewedstrijden in winst om.

Ajax werd uit pot 3 gekoppeld aan Valencia, de nieuwe club van doelman Jasper Cillessen. Na drie jaar op de bank bij FC Barcelona is de keeper van Oranje, die tussen 2011 en 2016 voor Ajax speelde, nu de nummer 1 bij Valencia. Die club eindigde afgelopen seizoen als vierde in de Spaanse competitie. Lille, de derde opponent van Ajax in groep H, werd op gepaste afstand van kampioen Paris Saint-Germain tweede in de Franse Ligue 1. Lille raakte deze zomer met Nicolas Pépé (naar Arsenal) zijn topschutter kwijt.