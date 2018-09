Ajax heeft goede hoop op fitte De Jong tegen Bayern München

,,Het lijkt niet heel ernstig'', zei trainer Erik ten Hag kort voor de aftrap bij FOX Sports. ,,Dinsdag is kort dag, maar het is niet onmogelijk, zo heb ik begrepen.''

De Jong maakte dit seizoen veel indruk op het middenveld van Ajax en onderscheidde zich daar ook in zijn eerste interlands in het Nederlands elftal. Bij afwezigheid van de geblesseerde aanvoerder Matthijs de Ligt stond De Jong vorige week in de Champions League tegen AEK Athene en in de topper tegen PSV centraal achterin.

,,Helaas kan hij er nu niet bij zijn'', aldus Ten Hag. ,,Het is even afwachten hoe ernstig het is en hoe lang het gaat duren. Mijn blik is eerst op Fortuna gericht, maar ik kijk ook naar dinsdag. Dat is nog even afwachten.''