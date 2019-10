Ajax gaat per trein naar uitduel met Lille in Champions League

Polen pakt EK-tic­ket, Bale helpt Wales tegen Kroatië

13 oktober Polen heeft zich in Groep G van de EK-kwalificatie verzekerd van plaatsing voor het eindtoernooi in 2020. Voor eigen publiek in Warschau won de koploper met 2-0 van Noord-Macedonië. Kroatië moest in en tegen Wales tegelijkertijd genoegen nemen met een gelijkspel: 1-1.