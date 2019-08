Ajax en APOEL: overlevers in de Champions League

VoorbeschouwingDe vierde ontmoeting tussen Ajax en APOEL Nicosia is cruciaal. Er staat vanavond veertig miljoen euro op het spel. Aan de hand van de leukste feitjes van databureau Gracenote blikken we vooruit op de return in deze play-off van de Champions League.

400x in Europa

In Europees verband werkte Ajax al 399 wedstrijden af. Het treffen met APOEL vanavond betekent de 400ste op de Amsterdamse teller. In bijna de helft van al die duels werd gewonnen. In totaal werd er maar liefst 663 keer gescoord.

Top 10 Tadic

Na één seizoen staat de doelpuntenteller van Dusan Tadic in de Champions League (inclusief voorronde) al op elf. Als de aanvoerder ook tegen APOEL scoort, dan komt hij de top 10 binnen van Ajacieden met meeste goals in Europa. De Serviër deelt dan de negende plaats met Stefan Petterson, John Bosman en Gerrie Mühren.

Volledig scherm 1993: kwartfinale UEFA Cup Ajax-Auxerre (1-0), Stefan Petterson in actie, met op de achtergrond Dennis Bergkamp. © anp

Overlevers

Dat Ajax en APOEL over een flinke dosis overlevingsdrang beschikken, staat vast. Deze twee ploegen zijn de enige twee ooit die in een Champions League-campagne drie voorrondes overleefden en vervolgens de kwartfinales bereikten van het miljardenbal. APOEL flikte dit kunstje in seizoen 2011-2012, toen Real Madrid over twee duels veel te sterk bleek (8-2).

De ploeg van Erik ten Hag reikte zelfs nog een station verder, iets dat een ploeg nog nooit lukte na drie kwalificatierondes. Na drie voorrondes, waarin Sturm Graz, Standard Luik en Dynamo Kiev werden verslagen, kende Ajax in vorige jaargang een zeer succesvol seizoen. Met het duel tegen Real Madrid (1-4 winst) en de kopbal van Matthijs de Ligt tegen Juventus als mooiste herinneringen. Tottenham Hotspur bleek uiteindelijk een brug te ver.

Volledig scherm Matthijs de Ligt knikt raak in de achtste finales tegen Juventus, zijn nieuwe club. © AFP

APOEL in CL

Een Cypriotische club in het hoofdtoernooi van de Champions League is net zo zeldzaam als FC Groningen dat de bekerfinale bereikt. Slechts twee clubs flikten dat kunstje: APOEL meerdere malen (vier keer) en Anorthosis Famagusta (2008-2009).

Kent u deze nog?

Volledig scherm Nikos Machlas links in actie namens Apoel Nicosia, de club waarvoor in 23 competitiewedstrijden tien keer scoorde. Drie voetballers kwamen in het verleden uit voor zowel Ajax als APOEL. Kent u ze nog? John van Loen, Nikos Machlas en Lorenzo Ebecilio. Van Loen speelde anderhalf jaar voor Ajax, toen de eredivisie nog de PTT Telecompetitie heette. De spits sloot twintig jaar geleden zijn carrière af op Cyprus. Ook Machlas beëindigde zijn voetballoopbaan in Nicosia (2009). Eerder kwam de Griekse spits uit voor Ajax, waarvoor hij 38 keer scoorde.



De loopbaan van Ebecilio kabbelt tegenwoordig voort na zijn vertrek uit Amsterdam, in de winter van 2013. Sindsdien versleet hij zeven clubs, waaronder APOEL. In de Cypriotische hoofdstad speelde de middenvelder in anderhalf seizoen vijftig wedstrijden.

Panathinaikos en Schalke

In de historie van de Champions League kwam het maar één keer voor dat een halve finalist het seizoen daarop het hoofdtoernooi niet wist te bereiken via de voorrondes. Die twijfelachtige eer valt ten deel aan Panathinaikos. De Grieken strandden in 1995-1996 in de halve finale tegen Ajax, dat de eindstrijd van het van doping betichte Juventus verloor. Enkele maanden later wisten de Grieken zich niet de plaatsen voor het hoofdtoernooi door een sterker Rosenborg BK.

Voor Schalke 04 was de situatie nog schrijnender. Nog geen tien jaar geleden stonden de Duitsers in de halve finale. De trein uit Gelsenkirchen raasde langs alle stations, maar Manchester bleek een halte ter ver. Prima resultaten in de Champions League, maar door een veertiende plek in de Bundesliga ontbrak Huntelaar met Schalke het jaar daarop.

Volledig scherm Winston Bogarde in actie tegen Panathinaikos. Ajax won met 0-3. © ANP

Elf keer

Ajax en de voorronden van de Champions League is niet altijd een goed huwelijk gebleken. Voor de elfde keer in de historie van het toernooi moeten de Amsterdammers zich via de voorrondes weten te kwalificeren. Dit ging vaker fout dan goed. Vier keer slaagde Ajax erin om de groepsfase te bereiken en dus zes keer fout, zoals in 2007-2008. Slavia Praag, de club van Mick van Buren, won beide duels. Deze wedstrijden zou Klaas-Jan Huntelaar graag willen vergeten.

Volledig scherm Klaas-Jan Huntelaar en Thomas Vermaelen treuren na verlies tegen Slavia Praag. © ANP

Doelpuntengarantie

Weet u nog wanneer Ajax voor het laatst niet wist te scoren in de eigen Johan Cruijff Arena? Dit was februari 2018. ADO Den Haag hield de thuisploeg 35 wedstrijden geleden voor het laatst van scoren af in eigen huis, in alle competities. Daarmee lijken doelpunten gegarandeerd tegen APOEL.

Het komt goed

Wie zich blind staart op statistieken, kan met een gerust hart de televisie aanzetten vanavond. Ajax en ontmoetingen met clubs op Cyprus loopt vaak goed af. Van de zeven keer werd slechts eenmaal verloren. En dit was ook nog eens veertig jaar geleden. Na een 10-0 zege in stadion De Meer deed de ploeg van Leo Beenhakker het iets rustiger aan in Nicosia. Zo rustig zelfs dat met 4-0 werd verloren, in de tweede ronde van de Europa Cup I.