Ajax-doelman Onana na zeldzame blunder: ‘Ik neem de schuld volledig op me’

Midtjyl­land-coach ziet kansen tegen Ajax: ‘Kunnen zeker punten mee naar huis nemen’

24 november FC Midtjylland-coach Brian Priske ziet woensdag kansen voor zijn ploeg in de uitwedstrijd tegen Ajax in de Champions League. ,,Als nieuwkomer op dit niveau moeten we ons steeds aanpassen", zei hij tijdens een persconferentie in Johan Cruijff Arena. ,,Maar we hebben nu wel de kwaliteit om punten te scoren.”