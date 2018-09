Ajax bewaart goede herinneringen aan AEK

De Ligt kan niet wachten op AEK Athene

16:08 Als op één na jongste aanvoerder ooit (Ruben Neves van FC Porto was 18 jaar en 221 dagen in 2015) in de Champions League, verschijnt Matthijs de Ligt morgenavond aan de aftrap voor de thuiswedstrijd van Ajax tegen AEK Athene. De negentienjarige verdediger kijkt uit naar zijn debuut in de koningsklasse van het Europese clubvoetbal. ,,Ik heb er erg veel zin in", zei hij.