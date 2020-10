Ajax begint thuis tegen Liverpool en sluit af tegen Atalanta

Poulefase Champions LeagueAjax weet wat het programma is voor de komende twee maanden in de Champions League. Het team van Erik ten Hag opent de poulefase op woensdag 21 oktober in de Johan Cruijff Arena tegen Liverpool.

Tot en met dinsdag 20 oktober mag er geen publiek aanwezig zijn bij sportwedstrijden in Nederland, maar Ajax speelt een dag later pas en kan tegen die tijd dus mogelijk weer wat fans toelaten in de Johan Cruijff Arena. De UEFA heeft aangegeven dat clubs, mits lokale autoriteiten toestemmen en helpen regisseren, maximaal dertig procent van de capaciteit mogen vullen met toeschouwers. De kans dat Ajax tegen Liverpool supporters verwelkomt lijkt door de lopende maatregelen waarbij drie weken lang geen publiek welkom is in stadions echter heel klein.

Zes dagen na de openingswedstrijd tegen Liverpool moet Ajax in Bergamo al aantreden tegen Atalanta, de nummer drie van de afgelopen twee seizoenen in de Serie A. In november volgen de twee confrontaties met de Deense kampioen FC Midtjylland.



Op dinsdag 1 december gaat Ajax op bezoek op Anfield bij de kampioen van Engeland. Een week later sluit Ajax de groepsfase af met de thuiswedstrijd tegen Atalanta, het team van Hans Hateboer, Marten de Roon en Sam Lammers.

De kraker Juventus - FC Barcelona staat gepland voor woensdag 28 oktober, in het weekend nadat FC Barcelona bezoek krijgt van Real Madrid. Het is nog niet duidelijk of El Clásico op zaterdag- of zondagavond wordt gespeeld. Juventus gaat op dinsdag 8 december op bezoek in Camp Nou. Dan zal Matthijs de Ligt ook weer van de partij zijn. Hij is nu nog herstellende van de operatie aan zijn schouder van afgelopen zomer.



Cristiano Ronaldo en Lionel Messi stonden al 35 keer eerder tegenover elkaar. Daarvan won Messi er zestien, tegenover tien zeges voor de 35-jarige Portugees.

Volledig programma Ajax:

21/10 om 21.00 uur: Ajax – Liverpool

27/10 om 21.00 uur: Atalanta – Ajax



3/11 om 21.00 uur: FC Midtjylland – Ajax

25/11 om 21.00 uur: Ajax – FC Midtjylland



1/12 om 21.00 uur: Liverpool – Ajax

9/12 om 18.55 uur: Ajax – Atalanta

Feyenoord begint de Europa League met een uitwedstrijd bij Dinamo Zagreb op donderdag 22 oktober.

Volledige speelschema:

22/10: Dinamo Zagreb - Feyenoord

29/10: Feyenoord- Wolfsberger

5/11: Feyenoord - CSKA Moskou

26/11: CSKA Moskou - Feyenoord

3/12: Feyenoord - Dinamo Zagreb

10/12: Wolfsberger - Feyenoord

Volledig scherm © AFP