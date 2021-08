Ajax begint Champions League in Lissabon

Feyenoord als Liverpool en City? ‘Laten we ons niet vergelij­ken met die clubs’

19 augustus Feyenoord moet alleen nog langs IF Elfsborg om de poulefase van de Conference League te bereiken. In de Kuip heerst voor de heenwedstrijd van vanavond (20.00 uur) enorm optimisme. Het is een trendbreuk met het verleden.