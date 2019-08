Ajax - APOEL: Een levensgroot verschil in vijf jaar tijd

Ajax treedt vanavond in Nicosia aan met fraaie namen. Met een op rechts zwervende vedette die aanbiedingen afslaat uit de Priméra División en de Premier League en een ervaren Servische international die bijna altijd scoort. Een door Real Madrid begeerde jeugdexponent op het middenveld en een Argentijnse international als linksback. We kunnen nog wel even doorgaan: Er speelt ook een Braziliaanse international mee. Dat er een Nederlandse international niet meedoet vanwege een blessure lijkt niet eens een groot gemis.



Maar hoe anders was dat toen Ajax voor het laatst tegen APOEL speelde. Op 30 september 2014 trad Ajax in Nicosia aan met de volgende elf namen: Jasper Cillessen, Ricardo van Rhijn, Joël Veltman, Niklas Moisander, Nicolai Boilesen, Nick Viergever, Davy Klaassen, Thulani Serero, Lasse Schöne, Kolbeinn Sigthórsson en Lucas Andersen. Ricardo Kishna en Anwar El Ghazi vielen in. Het werd toen 1-1 en het betrof een wedstrijd in de groepsfase van de Champions League.



Erik ten Hag was nog trainer van het tweede team van Bayern München, Hakim Ziyech speelde net bij FC Twente en van Donny van de Beek had het grote publiek nog nooit gehoord.