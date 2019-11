Advocaat reëel na gelijkspel: ‘Van alles geprobeerd, maar meer zat er niet in’

,,Er zaten ook een paar mooie aanvallen tussen. Maar we leden onnodig veel balverlies, vooral op het middenveld. Daardoor kon Young Boys in het eigen spel komen en met een dieptepass kansen creëren. Wij hebben ook onze mogelijkheden gehad, maar als ik eerlijk ben zat er voor ons niet meer in dan 1-1. Daardoor besloot ik in de slotfase ook geen risico te nemen met een extra aanvaller. Ik had niet het gevoel dat zo'n wissel ons aan de overwinning zou kunnen helpen.”



Advocaat benadrukte dat Young Boys over een sterke ploeg beschikt. ,,Ze staan niet voor niets bovenaan in Zwitserland en ook in onze poule in de Europa League. Ik ben pas een dag of zes bezig bij Feyenoord. Het kan en moet beter, vooral die slordigheid in balbezit moet er heel snel uit bij ons.”