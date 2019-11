Advocaat moet net als Stam puzzelen: ‘In deze fase kan ik geen halffitte spelers gebruiken’

Van der Ende: Onafhanke­lij­ke VAR had penalty terugge­draaid

9:51 Ajax voelde zich bestolen in Londen waar Chelsea in het groepsduel van de Champions League na een 4-1-achterstand nog terugkwam tot 4-4 en bijna nog won. De discussie ging over het wegzenden van Daley Blind en Joël Veltman, over de strafschop die volgde en het niet-ingrijpen van de videoarbiter. Oud-scheidsrechter Mario van der Ende had het met stijgende verbazing aanschouwd.