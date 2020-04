Adviseur Engelse regering wil onderzoek naar doorgaan Liverpool - Atlético

Het zou verstandig zijn om op een later tijdstip nog eens te onderzoeken of het door laten gaan van de wedstrijd in de Champions League tussen Liverpool en Atlético Madrid op 11 maart grote gevolgen heeft gehad voor de verspreiding van het coronavirus in de stad.

Dat zegt Angela McLean, belangrijk gezondheidsadviseur van de Engelse regering. ,,Er is uiteraard niets meer aan te veranderen. Maar als er een moment komt dat we alles van deze crisis gaan evalueren lijkt het mij de moeite waard dit bij het onderzoek te betrekken.” Het zou er dan met name omgaan of de Spaanse bezoekers het virus bij zich hebben gedragen én overgedragen.

Er waren bij het duel ook 3000 fans van Atlético aanwezig, op een moment dat Madrid al gedeeltelijk in een lockdown zat. Officials in de Spaanse hoofdstad hebben later toegegeven dat dit nooit had mogen gebeuren. Volgens Engelse media zijn er bijna 250 mensen in de ziekenhuizen van Liverpool aan de gevolgen van de besmetting met het virus overleden. Op de dag van de wedstrijd waren er zes besmettingen in Liverpool vastgesteld.

Volgens de Britse minister van Financiën Rishi Sunak is de beslissing om in die periode nog enkele grote sportevenementen te laten doorgaan, terwijl enkele dagen later de lockdown werd afgekondigd, een juiste geweest. ,,Alle beslissingen die we hebben genomen zijn gebaseerd geweest op wetenschappelijk advies. Daarom hebben we steeds de juiste keuzes en afwegingen kunnen maken.”

Atlético schakelde op de betreffende avond Liverpool op een vol Anfield uit in de Champions League.