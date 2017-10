Achtste finales verder uit zicht voor Bosz en Dortmund

2 goals, 2 assists Promes schittert bij Spartak Moskou, monsterzege Liverpool

23:30 Quincy Promes was vanavond uitblinker in de wedstrijd tussen Spartak Moskou en Sevilla in de Champions League. De Nederlandse aanvaller nam in de door de Russische landskampioen met 5-1 gewonnen wedstrijd twee doelpunten voor zijn rekening, en ook gaf hij twee assists.