13 beschikbare spelers? Dan moet er gewoon gespeeld worden

4 vragen en antwoordenMet slechts zeventien spelers is Ajax gearriveerd in Denemarken, waar morgen om 21.00 uur het duel met FC Midtjylland wacht in de poulefase van de Champions League. Elf spelers mogen Denemarken (nog) niet in, omdat bij de tests van vandaag restwaardes van het coronavirus zijn geconstateerd. In Nederland mag je dan wel gewoon spelen, in Denemarken niet. Vier vragen, vier antwoorden.

Waarom gaat de wedstrijd toch door?

Heel simpel: de commerciële en sportieve belangen geven de doorslag. De UEFA is er alles aan gelegen om Champions League-wedstrijden door te laten gaan, juist omdat er zoveel geld mee gemoeid is en de poulefase op tijd moet zijn voltooid. Het laatste wat de Europese voetbalbond daarom wil is duels afgelasten. Als er 13 spelers (van de A-lijst) beschikbaar zijn, inclusief een keeper, kan er gewoon gespeeld worden, zo is het oordeel van de UEFA. FC Barcelona - Dinamo Kiev gaat woensdag bijvoorbeeld ook gewoon door, terwijl de bezoekers uit Oekraïne zes spelers missen vanwege het coronavirus. In dat opzicht redeneert de UEFA niet anders dan de KNVB. Dat hebben ze bij PSV afgelopen weekeinde wel ervaren. Tegen het uitdrukkelijke verzoek van directeur Toon Gerbrands van de Eindhovenaren in, moesten de eveneens door corona geteisterde Brabanders gewoon aantreden tegen ADO Den Haag. Coronagolf in Amsterdam of niet; Ajax staat morgen aan de aftrap in Denemarken.

Ajax is met slechts één keeper naar Denemarken afgereisd: Kjell Scherpen. Wat gebeurt er wanneer de voormalige FC Emmen-goalie onverhoopt uitvalt tegen FC Midtjylland?

Vandaag testten de eerste twee keepers, André Onana en stand-in Maarten Stekelenburg weliswaar positief op het coronavirus, terwijl hetzelfde geldt voor vierde keeper Dominik Kotarski. Maar de kans bestaat dat de test morgen alsnog een negatieve uitslag geeft bij een van de sluitposten. In dat geval poogt Ajax (een van) die doelmannen op de valreep nog in te vliegen naar Denemarken. Mogelijk kan Onana of Stekelenburg dus toch spelen. Al is er wel permissie van de UEFA nodig om hen later aan te laten sluiten. Mocht Kjell Scherpen (2,04 meter) morgen aan de aftrap staan en onverhoopt uitvallen? Tja, dan zal een veldspeler plaats moeten nemen onder de lat. Verdediger Perr Schuurs (1,93 meter) zei vanavond op de persconferentie met een knipoog dat hij wel interesse had in die rol.

Wat betekent de coronagolf voor de competitiewedstrijd FC Utrecht – Ajax van komende zondag?

In principe is het zo dat Ajax, wanneer er dertien spelers beschikbaar zijn onder wie één keeper, moet aantreden tegen FC Utrecht. Hoe dan ook betekent de absentie van elf spelers tegen FC Midtjylland niet per se dat zij ook het duel in de Galgenwaard missen. Het kan zijn dat het aantal besmettingen tegen die tijd fors naar beneden is gegaan bij Ajax, bijvoorbeeld omdat bij het huidige aantal besmettingen een aantal ‘valse’ zitten. Ofwel: dat vandaag positief geteste spelers morgen alsnog nog negatief blijken. Een ander scenario is dat later deze week veel méér spelers negatief testen. In dat soort extreme gevallen kan de KNVB besluiten het duel op advies van de GGD af te gelasten. Eerder gebeurde dat bijvoorbeeld bij RKC – PEC Zwolle.

De kans op afgelasting van FC Utrecht – Ajax is klein toch, aangezien de KNVB ook per se wilde dat PSV – ADO Den Haag gespeeld zou worden?

Die kans is inderdaad klein. Al was het maar omdat de KNVB elke club gelijk wil behandelen.

