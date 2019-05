12.000 van de 68.000 finalekaarten voor fans Arsenal en Chelsea

Ten eerste is duidelijk dat beide clubs slechts 6000 kaarten zullen krijgen om te verkopen aan hun trouwste fans. Dat betekent dat slechts 12.000 van de 68.000 kaarten voor de finale in het Olympisch Stadion in Bakoe worden verkocht door de clubs zelf. De resterende 54.000 kaarten zullen worden verkocht aan sponsors en voetballiefhebbers in Azerbeidzjan en omstreken, maar een groot gedeelte van de kaarten zal waarschijnlijk snel op de zwarte markt belanden.



Alsof dat nog niet vervelend genoeg is voor de fans van Arsenal en Chelsea, is er nog de reis naar Bakoe. Er gaan momenteel nog geen directe vluchten vanuit Engeland naar Azerbeidzjan in de week van de finale. Wel is er de mogelijkheid om te vliegen via Kiev of Istanbul, maar dit brengt de nodige vertraging met zich mee. De enige optie om direct van Londen naar Bakoe te vliegen betekent voorlopig dat je een week in de hoofdstad van Azerbeidzjan zal moeten blijven, van zaterdag tot zaterdag. Reizen met de trein kan ook, maar dat betekent minimaal elf keer overstappen. Vanaf het Oekraïnse Kharkov duurt de reis nog twee hele dagen.



Reizen per auto kan natuurlijk ook nog, maar de tocht van ruim 4600 kilometer zal zeker 58 uur in beslag nemen. De finale op woensdag 29 mei begint om 21.00 uur Nederlandse tijd, maar dat betekent dus ook pas om 23.00 uur lokale tijd. Fijne wedstrijd, Londenaren!