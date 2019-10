Zwitsers international Klose open over drankverleden: ‘Op mijn 13de begon ik’

,,Mijn vrienden waren ouder, met hen dronk en rookte ik", aldus Klose, die destijds jeugdspeler was bij FC Basel.

Hij wilde zelfs stoppen met voetballen en leek het verkeerde pad op te gaan. ,,Op school werd het ook niks. Ik was vaak dronken en in de pauzes rookten we." Klose kwam tot inkeer na een zware nacht. ,,Ik werd wakker in een park bij een meer en wist niet waar ik was. Toen wist ik: hiermee moet ik stoppen.”



Klose werd profvoetballer bij Basel en later bij Nürnberg. Toch kwamen psychische problemen terug, met name door kritiek op sociale media. ,,Ik wilde niet zwak zijn, maar ik vond alleen nog afleiding in mijn Playstation. Ik speelde vaak tot vier uur 's nachts." Een mental coach hielp hem er bovenop. ,,Het is goed met een neutraal persoon over je problemen te praten. Ik zie alles nu veel positiever", geeft hij een tip aan mensen met vergelijkbare problemen.