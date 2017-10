Zwitserland verdenkt PSG-voorzitter in omkoopschandaal

Woedende Tapia: Pact van Lima is een absolute leugen

16:29 Feyenoorder Renato Tapia ligt onder vuur. In Zuid-Amerikaanse media wordt de Peruaan geciteerd over een gesprek tussen Colombiaan Radamel Falcao. In de Latijnse media wordt gesproken over ‘Het Pact van Lima’. Peru en Colombia speelden gelijk. Daardoor plaatste Colombia zich voor het WK en gaat de ploeg van Tapia naar de play-offs.