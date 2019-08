Zware strijd om promotie barst weer los in Championship

Aston Villa won op maandag 27 mei van Derby County in de beslissende play-off op Wembley, waar met promotie ook zo'n 193 miljoen euro op het spel stond. Frank Lampard slaagde er dus niet in om Derby County eindelijk weer te laten promoveren, maar de voormalig middenvelder maakte zelf wel mooie promotie: hij werd coach van Chelsea. Phillip Cocu werd al snel aangesteld als zijn opvolger en bracht zijn vertrouwelingen Chris van der Weerden en Twan Scheepers mee naar The Rams. De Engelse zakenman Mel Morris, steenrijk geworden met de verkoop van Candy Crush, gaf deze zomer echter nog geen cent uit aan nieuwe spelers. Harry Wilson, de Welshman die vorig seizoen 18 keer scoorde in 49 duels, is na zijn succesvolle huurperiode bij Derby weer teruggekeerd naar Liverpool. Kieran Dowell, ook een sierlijke linkspoot met een goed schot, wordt dit seizoen gehuurd van Everton om het vertrek van Wilson op te vangen.



Verder beschikt Cocu met doelman Kelle Roos en vleugelaanvaller Florian Jozefzoon over twee Nederlanders in zijn selectie. Roos veroverde vorig seizoen in januari een basisplaats onder Lampard, maar ging in de play-off tegen Aston Villa pijnlijk in de fout en Anwar El Ghazi profiteerde dankbaar. Jozefzoon kwam vorig seizoen tot 34 optredens in alle competities, al was hij slechts zelden basisspeler.