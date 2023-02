Zware straf dreigt voor Manchester City: club Nathan Aké reageert op aanklachten Premier League

De Premier League heeft Manchester City aangeklaagd voor het overtreden van de financiële regels. In totaal gaat het om vier verschillende aanklachten, voor diverse overtredingen die teruggaan tot in het seizoen 2009-2010.

Een commissie gaat zich hierover buigen. Het is onduidelijk welke straf Manchester City kan krijgen. Volgens The Times is puntenaftrek een mogelijke straf, maar in het uiterste geval zouden The Citizens zelfs uit de competitie kunnen worden gezet. De Premier League laat weten dat de hoorzittingen achter gesloten deuren gaan plaatsvinden.

De club zou de regels van de Premier League hebben geschonden, die vereisen dat ‘te goeder trouw’ nauwkeurige financiële informatie wordt verstrekt die een betrouwbaar beeld geeft van de eigen financiële positie. Manchester City zou onder meer niet alle benodigde financiële informatie hebben verstrekt, met name wat betreft sponsorinkomsten en de vergoedingen die het heeft betaald aan spelers en trainers.

De Engelse club werd om die reden enkele jaren geleden al eens bestraft door de Europese voetbalbond UEFA, omdat het zich niet aan de regels wat betreft Financial Fair Play zou hebben gehouden. City kreeg in eerste instantie een schorsing van twee jaar voor de Europese bekertoernooien, maar het internationaal sporttribunaal CAS maakte die straf ongedaan. De club, die alle aantijgingen ontkende, moest wel een boete van 10 miljoen euro betalen. In eerste instantie bedroeg die 30 miljoen euro.

Statement Manchester City

In een verklaring laat de Engelse topclub weten verbaasd te zijn over de aanklachten. ,,We zijn verrast door de publicatie van deze vermeende schendingen van de regels. Vooral vanwege de enorme hoeveelheid gedetailleerd materiaal die de Premier League heeft gekregen.” Manchester City zegt blij te zijn dat een onafhankelijke commissie de zaak gaat beoordelen en is vol vertrouwen. ,,We kijken ernaar uit dat deze zaak voor eens en voor altijd tot rust komt.”

Enorme investeringen sinds overname

De club uit Manchester is sinds 2008 in Arabische handen. De Arabieren gaven honderden miljoenen uit aan nieuwe spelers en het moderniseren van de accommodatie van City. De club werd sindsdien al zes keer kampioen van Engeland, waarvan vier keer in de afgelopen vijf jaar.

In 2021 bereikte de ploeg van manager Pep Guardiola de finale van de Champions League, waarin Chelsea te sterk was. Oranje-international Nathan Aké speelt voor de huidige nummer 2 van Engeland.

