Zware achillespeesblessure Chelsea-talent Hudson-Odoi

Goal De Guzman levert Eintracht puntje op tegen Wolfsburg

22 april VfL Wolfsburg heeft in extremis een punt gepakt tegen Eintracht Frankfurt. In de blessuretijd maakte de Amerikaan John Brooks de gelijkmaker (1-1) voor de ploeg van Wout Weghorst, nadat Jonathan de Guzman als invaller de score had geopend voor de halve-finalist in de Europa League.