Zuid-Koreaan Son blij dat hij ongeschonden Noord-Korea uit is gekomen

Het duel tussen de buurlanden, die officieel nog steeds met elkaar in oorlog zijn, eindigde in 0-0. “We mogen van geluk spreken dat niemand geblesseerd is geraakt”, zei de aanvaller van Tottenham Hotspur bij terugkeer in Zuid-Korea, na een vliegreis die via de Chinese hoofdstad Peking ging. ,,De Noord-Koreanen speelden heel hard. We hoorden ze ook heel lelijke dingen zeggen.”