Zorgen om Afrika Cup: omikronvariant zet toernooi op losse schroeven

De Afrikaanse voetbalfederatie CAF onderzoekt of de Afrika Cup in januari wel door kan gaan. Dat meldt de Franse sportzender RMC Sport op basis van anonieme bronnen.

De opmars van de nieuwe omikronvariant van het coronavirus zou voor de CAF reden zijn om nog eens goed te kijken of de Afrika Cup op 9 januari wel van start kan gaan in Kameroen. De finale van het toernooi is voor 6 februari gepland. De Afrika Cup werd in januari van dit jaar al niet gespeeld vanwege corona.

De zorgen over de Afrika Cup zijn de afgelopen weken toegenomen, vanwege de omikronvariant die in Zuid-Afrika voor het eerst werd ontdekt. Niet alleen bondscoaches van deelnemende landen vragen zich af of het wel verstandig is het toernooi volgende maand in Kameroen te houden. Engelse voetbalclubs staan ook niet te popelen om hun Afrikaanse spelers af te vaardigen.

Bij terugkeer in Groot-Brittannië zouden die eerst weer in quarantaine moeten voordat ze weer in Premier League mogen uitkomen. Het Engelse profvoetbal heeft al veel last de pandemie. Duels van Manchester United en Tottenham Hotspur werden recentelijk uitgesteld na een corona-uitbraak.

Volledig scherm Sébastien Haller. © ANP

In Nederland volgen onder meer Ajax en PSV de ontwikkelingen rond de Afrika Cup op de voet. Deze clubs treffen elkaar op 23 januari in Eindhoven. Middenvelder Ibrahim Sangaré van PSV en topscorer Sébastien Haller van Ajax zijn normaal gesproken basisspelers bij Ivoorkust, dat zich ook voor de Afrika Cup heeft geplaatst.

De European Club Association (ECA), de belangenbehartiger van de grootste clubs van Europa, maakt zich in verband met de omikronvariant van het coronavirus ook zorgen over de Afrika Cup. ,,Het bestuur heeft zijn grote bezorgdheid uitgesproken over de veiligheid en het welzijn van spelers in aanloop naar de Afrika Cup en de komende interlandperiodes begin 2022", zei de ECA anderhalve week na een bijeenkomst. ,,Met name in het licht van de verslechterde volksgezondheidssituatie en de grote uitdagingen waarmee de landen in afgelopen interlandperiodes te maken hebben gehad.”

